Inter | tra presente e futuro | arriverà uno tra Vidal o Barella

DanzArt trasforma Ibla in palcoscenico Internazionale. Fino all1 agosto : Non a caso alcuni dei partecipanti delle scorse edizioni hanno ottenuto delle borse di studio che hanno permesso di proseguire la propria formazione all'interno di famosi teatri italiani e nel mondo. ...

75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – Manila Grace sponsor ufficiale : In occasione della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Manila Grace rinsalda il suo legame con la settima arte rivestendo per la prima volta il ruolo di sponsor Il cinema racconta nuove storie, che servono alle persone per potersi immaginare, sognare, riflettere. Nel cinema si trovano le emozioni di tutti e i nostri desideri di essere altrove, di indossare i panni di altri protagonisti, che non sono così distanti da noi: ...

Inter - tramonta la pista Herrera : L'Inter abbandona la pista che portava al centrocampista del Porto , Hector Herrera. Secondo il Corriere dello Sport il messicano è a un passo dal Fulham .

All'Ariano International Film Festival il film "28… ma non li dimostra" - diretto dal regista molisano Emanuele Pecoraro : Nell'opera sono presenti spezzoni tratti proprio da alcuni film prodotti tramite le regole di quella Legge, come ad esempio "Fermate il mondo… voglio scendere!" di Giancarlo Cobelli, "Il segreto di ...

Vecino sblocca Vidal? Inter tra Bakayoko e Vidal - Herrera in Premier : Secondo la Gazzetta dello Sport , Ausilio lavora sottotraccia ad altri nomi: uno è quello di Bakayoko del Chelsea, avversario stasera a Nizza. Il francese è in uscita dal club inglese, che un anno fa ...

Arteria autostradale Cassibile-Rosolini - Cannata - FI - : Stiamo seguendo assiduamente gli Interventi necessari per la conclusione dei lavori : Palermo, 27/07/2018: "Stamattina con la costante e sensibile presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, ho fatto un sopralluogo sul tratto autostradale ...

Salto con gli sci – FIS Youth Cup : Greta Pinzani ottava a HInterzarten - Comazzi chiude 17° tra gli uomini : Greta Pinzani ottava nella tappa di Fis Youth Cup a Hinterzarten, Comazzi 17simo fra gli uomini Buon ottavo posto Greta Pinzani nella tappa di Fis Youth Cup sul trampolino HS77 disputata a Hinterzarten, in Germania. La tredicenne friulana ha totalizzato 184,4 punti, mentre Camilla Comazzi è finita quindicesima e Martina Zanitzer diciassettesima. La gara è stata vinta dalla slovena Ana Jereb con 230,7 punti, davanti alle tedesche Cindy ...

Orlando Bloom Interrompe il suo spettacolo teatrale per sgridare un persona nel pubblico : "Metti via l'iPad" The post Orlando Bloom interrompe il suo spettacolo teatrale per sgridare un persona nel pubblico appeared first on News Mtv Italia.

Padova : al via Interventi disinfestazione straordinari per virus West Nile : Padova, 27 lug. (AdnKronos) - A seguito della comunicazione di un caso di febbre da West Nile su un abitante in zona Brusegana, a Padova, il Dipartimento di Prevenzione USLL6, assieme al Comune, ha attivato specifici controlli per valutare il livello d'infestazione larvale nella zona interessata. Il

Vidal ha già scelto tra Inter e Atletico Madrid : L'Atletico Madrid è pronto a dare battaglia all'Inter per Arturo Vidal . Secondo La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo è sulle tracce del cileno, che vorrebbe però tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Al momento il mercato di Ausilio è però bloccato e solo dopo la cessione di Joao ...

Inter - Spalletti tra futuro e mercato : “c’è necessità di Intervenire. Vidal? Ecco cosa posso dire” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, confermando l’arrivo di altri giocatori Il mercato dell’Inter non è ancora finito, lo conferma Luciano Spalletti al termine di un incontro con Ausilio andato in scena ieri a cena. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato come manchi ancora qualcosa alla rosa a sua disposizione, senza però sbottonarsi sui nomi. LaPresse/Xinhua “I direttori stanno ...

Nibali il dolore e l’Intervento - lo Squalo tra rischi e spiegazioni : “non faccio il dottore - ma…” : Vincenzo Nibali presto sotto i ferri: le sensazioni dello Squalo dello Stretto e i motivi che lo hanno spinto a questa decisione E’ arrivata ieri la notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi del ciclismo italiano e in particolar modo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico la prossima settimana, a seguito della brutta caduta sull’Alpe d’Huez che gli ha causato ...