Inter | senti Simeone | ' Vrsaljko lo aspetto in ritiro | è importante per noi'

Asamoah felice all'Inter : 'Lo fanno sentire più importante che alla Juventus' : TORINO - Sei scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe: questo il bilancio di Kwadwo Asamoah nelle sue stagioni alla Juventus che in poche settimane si è però innamorato dell' Inter , che lo ha ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Calciomercato Inter - senti Spalletti : 'Perisic e Brozovic restano ad Appiano Gentile' : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Atletica - Alessia Trost impegnata ad Avila in un meeting Internazionale : presenti anche Rossit e Fassinotti : Nel meeting internazionale di Avila ci saranno quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Sedici i saltatori azzurri in gara Salti azzurri ad Avila per un incontro internazionale tutto dedicato alle quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Martedì 10 luglio l’Italia Team affronta i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre a una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. In programma 8 gare, 4 maschili ...

F1 - Hamilton diserta l’Intervista e non dà la mano a Raikkonen : Lewis fa il risentito a Silverstone : Lewis Hamilton non è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende con Raikkonen Una gara strana quella di Hamilton a Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimi Raikkonen sopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare ...

A Novi Ligure un'Intera classe si è vaccinata per consentire al compagno immunodepresso di frequentare la scuola : In tempi di dibattito aperto sulla questione vaccini, una bella storia di amicizia, solidarietà e prevenzione arriva da Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Lo scorso dicembre, nella cittadina piemontese, un'intera classe liceale si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale per proteggere un compagno immunodepresso a causa delle terapie seguite per curarsi.Gli studenti, che frequentano l'ultimo anno presso il Liceo ...

Inter - Nainggolan : 'carico per la nuova avventura. Importante è sentire la fiducia' : 'Perchè ho scelto l'Inter? L'Importante è sentire la fiducia. Mi hanno chiamato Ausilio, il mister e Zanetti. Mi hanno fatto sentire Importante. La mia scelta è stata semplice. Sono carico per la ...

Milano - neonata muore soffocata da un tappo : inutile l'Intervento dei presenti : A Milano, nella giornata di ieri 18 giugno, una bambina di soli 7 mesi è deceduta tragicamente. Stando a quanto riportato dai media, la piccola creatura stava giocando con il fratellino quando accidentalmente ha ingerito un piccolo tappo di bottiglia mandato poi giù per la gola. I parenti della bambina si sono subito accorti di quanto accaduto, decidendo pertanto di portare la piccola al più vicino nosocomio. La bimba è stata trasportata al ...

Frana alle pendici del Monviso : Interrotto il sentiero che conduce al rifugio Vallanta : Il personale dell’Ente Parco del Monviso si sta occupando, in collaborazione con il Comune di Pontechianale e con l’indispensabile collaborazione del Servizio Tecnico regionale di Cuneo, del ripristino della piena sicurezza sul sentiero principale di accesso al rifugio Vallanta, reso pericoloso e inagibile in un tratto a causa di una Frana avvenuta a inizio giugno. L’andamento climatico di questa primavera, certamente in controtendenza rispetto ...

Stadio Roma - domani gli Interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Minoli asfalta Fazio : "Non ho mai sentito una sua Intervista" : 'Se mi piacciono le interviste di Fabio Fazio ? Non ho mai sentito una sua intervista, le sue non sono interviste ma amabili chiacchierate, che è un po' diverso: qualche domanda bisogna farla'. La ...

Briga senza filtri nel nuovo disco : "Sentivo l'esigenza di mettere un punto" | InterVISTA : Amore, famiglia, viaggi, relazioni, crisi generazionale, domande, dubbi e certezze: Briga si mette a nudo nell'ultimo album "Che cosa ci siamo fatti" - in uscita il 1 giugno - che definisce...

Most Beautiful Island. SentieriSelvaggi Intervista la regista Ana Asensio : ... immerso nelle fitte masse umane che serpeggiano ogni giorno tra i grattacieli di Manhattan, tra cui tante ragazze anonime ma tenaci che fanno tutto ciò che è in loro potere per sfondare in un mondo ...