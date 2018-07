Inter | offerta monstre del Manchester United per Perisic | Joao Mario in partenza RUMORS

Inter - Spalletti chiede un Vidal per vincere. Vrsaljko - offerta da 22 milioni : Nell'articolo di Davide Stoppini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troverete tutti i dettagli sulla strategia dell'Inter. Ausilio lavora sottotraccia anche per altri nomi. E uno è quello di ...

Inter - Mourinho insiste per Perisic : pronta un'offerta da 70 milioni : L'Inter è molto attiva sul mercato per cercare di completare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Sembra ben avviata, in questo senso, la trattativa per portare a Milano il terzino destro croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko [VIDEO], mentre va avanti la trattativa per il centrocampista cileno del Bayern Monaco Arturo Vidal, diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Mercato Inter, ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...

Bundle Frog One - un’offerta imperdibile per uno smartphone in una confezione davvero Interessante : Frog One, by iReplace presenta “Bundle Frog One” una confezione molto speciale, interessante economicamente e pratica. Questo “messaggio” non è per tutti quelli che cercano un cellulare di ultima generazione con RAM elevata, ne fotocamera da MPX a doppia cifra. Stessa cosa dicasi per la memoria interna e mega batteria da tanti mAh. Però potrebbe essere molto interessate anche per coloro che in spiaggia non volesse ...

Ilva - c'è una cordata alternativa : "Interessati a presentare una nuova offerta" : Ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell'Ilva di Taranto. Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando ad una nuova offerta sull'Ilva. Lo rivela Adnkronos. Fonti vicine ad Acciaitalia infatti...

Ilva - “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal Interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

Inter - Zhang scosso dall'offerta arrivata per Perisic : ' Zhang è scosso dall'offerta arrivata per Ivan Perisic '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina sull'ala croata: 'L'Inter ha avuto una proposta da Mourinho per il suo Manchester United'.

Lampadine - Interruttori e dimmer HomeKit in offerta a partire da 25 - 99 euro - : ... oltre perciò a rendere la casa più intelligente, si tratta di una soluzione che permetterà all'utente di fare anche più economia, analizzando le fasce orarie e il consumo di ciascuna lampadina o ...

Inter - l'a.d. Antonello su Icardi : "Non è arrivata nessuna offerta indecente" : ... "C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - prosegue Antonello al programma 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - . Ci ...

L'Inter blinda Icardi : 'Nessuna offerta per lui. Presto il rinnovo' : ... 'Mauro è il capitano dell' Inter , c'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - ha detto l'ad intersita ai microfoni de ' La Politica ...

Florenzi all'Inter/ Offerta forte - se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti : Florenzi all'Inter: Offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:30:00 GMT)

POLITANO ALL'Inter/ Carnevali : "Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta" : POLITANO ALL'INTER, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:26:00 GMT)