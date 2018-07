Sisma Indonesia : 3 morti - crollo edifici : 04.37 Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Le vittime e i feriti sono per lo pià stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli edifici,decine dei quali sono stati danneggiati. E'durato circa 10 secondi, danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, subito chiuso per paura di frane. Non si ...

Indonesia - affonda traghetto colto dalla tempesta : 31 morti : Tragedia in mare in Indonesia dove un traghetto si è arenato dopo una violenta tempesta per un bilancio, ancora provvisorio, che è di decine di morti. Si parla di almeno 31 persone che hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni a bordo del traghetto, tra passeggeri ed equipaggio, c'erano in tutto 164 persone.La nave è stata colta dalla tempesta al largo dell'arcipelago di Sulawesi, il capitano ha scelto di far arenare la nave che ...

Indonesia : traghetto affonda - 31 morti : ANSA, - GIAKARTA, 4 LUG - Decine di persone - per ora il conto è di 31 - hanno perso la vita in Indonesia quando un traghetto con a bordo almeno 164 persone ha cominciato ad affondare per un tempesta ...

Indonesia - nuovo naufragio di un traghetto : 16 morti : Tragedia in Indonesia: almeno 16 persone, fra cui due bambini, sono morte nel naufragio di una nave passeggeri al largo delle coste Indonesiane. Lo hanno annunciato i soccorsi impegnati a salvare più di altre 130 persone che dovevano trovarsi a bordo del natante. Proprio oggi le autorità Indonesiane hanno annunciato la fine delle ricerche delle oltre 160 persone disperse dopo il naufragio di un altro traghetto sull’isola di Sumatra, nel ...