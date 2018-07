Incendi in California | 5 le vittime

Emergenza Incendi in California : 6 morti tra cui bambini - 38mila evacuati [FOTO e VIDEO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Usa - Incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Incendi devastano la California : 2 morti - 9 dispersi e centinaia di case distrutte : Dopo la Grecia, anche la California è di nuovo sconvolta dagli Incendi che stanno devastando il nord dello Stato americano. A nord-est di Redding bruciati oltre 10 chilometri quadrati di bosco. Due vigili del fuoco sono morti, mentre molte persone sono rimaste ustionate. Allarme anche nel Parco Nazionale Yosemite.Continua a leggere

Incendi - emergenza in California : 9 dispersi - 38mila evacuati : Almeno nove persone risultano disperse, aggiungendosi al bilancio di due morti accertati, nel devastante Incendio che sta divorando il nord della California attorno a Redding, obbligando almeno 38.000 persone a sgomberare le loro abitazioni nella zone della cittadina di 90.000 abitanti. Il ‘Carr fire’ in tre giorni ha già bruciato un’area di oltre 20.000 ettari, ha distrutto almeno 500 abitazioni e ridotto in rovine il ...

Emergenza Incendi California : evacuate 37.000 persone : E’ Emergenza incendi in California, dove da mercoledì le fiamme stanno sconvolgendo il Paese. Devastazione anche nel Parco Nazionale Yosemite: per precauzione è stato chiuso e non riaprirà fino a domenica. Le fiamme hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle ...

Emergenza Incendi in California - muore il secondo vigile del fuoco : chiuso il parco di Yosemite [GALLERY] : 1/19 ...

Incendi - emergenza in California : 2 morti - distrutti 65 edifici : Le fiamme in California hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’Incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle fiamme, alimentate dal vento e dalle temperature elevate, in alcune aree di addirittura 45 gradi. Sale a due morti il bilancio degli Incendi. Le autorità comunicano che un pompiere è rimasto ucciso, ...