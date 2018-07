In Ungheria Hamilton vince e allunga su una Ferrari un po' troppo sprecona

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton - ora è fuga vera nel Mondiale. Per la Ferrari si fa durissima : Il Campione del Mondo ha sostanzialmente una tappa intera di vantaggio sul suo avversario principale nella corsa verso il quinto iridato. Semplicemente il pilota della Mercedes ha saputo confermarsi ...

Vittoria di Hamilton e doppio podio Ferrari in Ungheria : Dopo la 77° pole sotto la pioggia di ieri, Lewis Hamilton ha conquistato la 67° Vittoria in carriera, e la quinta della stagione, dominando il GP di Ungheria e chiudendo davanti alle Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, in un weekend che non sembrava favorevole alla Mercedes ma che poi si è rovesciato in […] L'articolo Vittoria di Hamilton e doppio podio Ferrari in Ungheria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “Giornata bellissima - sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione ...

F1 - Pagelle GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton inesorabile - Ferrari inespressa - Gasly si supera - disastrose Force India e Williams : Il Gran Premio di Ungheria ci consegna un Lewis Hamilton quanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. La Ferrari si mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre Gasly, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare le Pagelle della ...

F1 – Felicità per Hamilton - rimpianti per Vettel e rammarico per Raikkonen : le prime impressioni dei piloti dopo il Gp d’Ungheria : Hamilton, Vettel e Raikkonen intervistati a brucia pelo subito dopo il Gp d’Ungheria: ecco le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo dell’Hungaroring Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo ...

