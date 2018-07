In Niger c’è una democrazia di sabbia E non è diversa dalla vostra

Mondiali - ecco le parole del Ct della Nigeria : “il razzismo non c’è” : Il ct della Nigeria Gernot Rohr afferma di non temere manifestazioni di razzismo contro i suoi calciatori, che oggi affronteranno a Kaliningrad la Croazia nella loro prima gara ai Mondiali russi. Anzi, si dice addirittura certo che i russi tiferanno per la sua squadra. “Siamo sicuri – ha detto ieri Rohr – che non ci saranno problemi per i giocatori Nigeriani. L’atmosfera che abbiamo sentito arrivando in Russia era molto ...