In Cina la politica dei due figli per coppia finora è un fallimento

Rai - Di Maio : “Casting ai candidati? Sì perché non mettiamo gente viCina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...

Marchionne - messaggi di viCinanza dalla politica : ha onorato il Paese : Marchionne, messaggi di vicinanza dalla politica: ha onorato il Paese Tante le personalità, da Mattarella a Di Maio fino a Renzi e Berlusconi, che hanno parlato dell’ex amministratore delegato di Fca, ricoverato a Zurigo in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico Parole chiave: ...

Vitalizi - De Luca : “Posizione più idiota è quella del Pd. Si è fatta trasCinare in questa sagra di ipocrisia e antipolitica” : “Vitalizi? La posizione più idiota è quella che ha assunto il Pd. Mi riferisco alle forze storiche del mondo progressista, trascinate in questa sagra dell’ipocrisia, del fariseismo, della stupidità, dell’antipolitica. Tutte stupidaggini“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua rubrica settimanale su Lira Tv. “questa riduzione dei Vitalizi non è un incentivo alla ...

WTO conclude la settima deliberazione sulla politica commerciale della Cina : ... ha affermato ai giornalisti che in questa deliberazione, i membri della WTO hanno appieno apprezzato lo sviluppo economico e la direzione della politica commerciale della Cina negli ultimi due anni. ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più viCina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Cina - PBoC verso una politica monetaria sempre più accomodante : Questa misura adottata dalla PBoC inietterà liquidità nell'economia per 700 miliardi di yuan, in particolare 500 miliardi di renminbi per le grandi banche a sostegno di programmi di capitalizzazione ...

Vuoto di idee e di nuove proposte? Nasce il progetto 'OffiCina politica' : 'Quando la politica si chiude - continua il discorso Mussoni - si ragiona sull'appartenenza, non sui contenuti, noi vogliamo lavorare su schema diverso'. L'auspicio è che lo vogliano anche altri ...

Cina : Pechino potrebbe abbandonare del tutto la politica del figlio unico entro la fine del 2018 : Tale politica è stata archiviata nel 2016: da allora, alle coppie cinesi è consentito avere sino a due figli; stando a un editoriale del quotidiano ufficiale cinese "Global Times", però, anche questa ...

La Cina cambia politica. E taglia i dazi sull'auto" : Primi frutti dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti: dal primo luglio Pechino ridurrà i dazi sulle importazioni di auto, passando dal 25% attuale al 15%, e taglierà quelli ...

Cina - media : allo studio fine politica del controllo nascite : La Cina sta considerando la fine della politica del controllo del numero di figli in scia all'invecchiamento rapido della società con le nascite cadute del 3,5% nel 2017, a quota 17,23 milioni, ...