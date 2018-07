In arrivo ondata di caldo intenso e afoso

Fine luglio bollente - in arrivo ondata di calore : picchi di 38 gradi : Fine luglio bollente, in arrivo ondata di calore: picchi di 38 gradi Tutto il Paese verrà coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto. Le temperature più elevate sono attese al Centro Nord, afa al Sud. METEO Parole chiave: ...

Fine luglio bollente - in arrivo ondata di calore : picchi di 38 gradi - : Tutto il Paese verrà coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto. Le temperature più elevate sono attese al Centro Nord, afa al Sud. METEO

Caldo : in arrivo ondata di calore - picchi di 38 gradi : Caldo in intensificazione in quest'ultimo weekend di luglio: l'Italia va incontro ad un'intensa ondata di calore, la prima dell'estate 2018 per durata, estensione territoriale e valori massimi attesi: tutto il Paese verra' coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto (quindi almeno per tutta la prossima settimana), con il termometro che, a partire da lunedi', raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi, ...

Meteo - in arrivo la prima ondata di calore : allarme arancione in sette città : ROMA - A partire da oggi, venerdì 13 luglio, arriva sull'Italia la stretta del caldo africano, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. È la prima, vera ondata di calore di questa estate finora non ...

Ondata di caldo in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

Ryanair - in arrivo ondata di scioperi : ecco i giorni a rischio : Tutto confermato. L'ondata di scioperi di Ryanair arriva anche in Italia. I piloti e assistenti di volo della compagnia low cost irlandese si fermeranno, infatti, per un'agitazione di 24 ore il 25 luglio prossimo. Ad...

In arrivo un'ondata di migranti. Salvini : "Ci minacciano coi barconi" : Il numero di migranti che sbarcano in Italia continua a scendere. O forse è meglio dire "continuava" a scendere. Tra poche ore, infatti, nei porti italiani sbarcherà una massa di richiedenti asilo, 1400 persone recuperate dalle navi nel Mediterraneo. E c'è già chi, leggi Matteo Salvini, ipotizza che possa essere un segnale contro la nascita del futuro governo targato Lega e M5S."Più di 1.500 nuovi "ospiti" clandestini nelle ultime ore - scrive ...

In arrivo un'ondata di migranti. Salvini : "Ci minacciano con i barconi" : Il numero di migranti che sbarcano in Italia continua a scendere. O forse è meglio dire "continuava" a scendere. Tra poche ore, infatti, nei porti italiani sbarcherà una massa di richiedenti asilo, 1400 persone recuperate dalle navi nel Mediterraneo. E c'è già chi, leggi Matteo Salvini, ipotizza che possa essere un segnale contro la nascita del futuro governo targato Lega e M5S. "Più di 1.500 nuovi "ospiti" clandestini nelle ultime ore - scrive ...

Ondata rovente in arrivo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Arriva il caldo. Dopo un lungo periodo molto instabile sull’Italia, gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli confermano a partire dalla metà di questa settimana, l’espansione dell’alta pressione che gli esperti de iLMeteo.it hanno ribattezzato ‘Scipione’. Il promontorio anticiclonico avanzerà da domani sul nostro Paese e gradualmente lo conquisterà portando una maggiore ...

Ondata rovente in arrivo : Arriva il caldo . Dopo un lungo periodo molto instabile sull'Italia, gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli confermano a partire dalla metà di questa settimana, l' espansione dell'alta ...

Ondata rovente in arrivo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Arriva il caldo. Dopo un lungo periodo molto instabile sull’Italia, gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli confermano a partire dalla metà di questa settimana, l’espansione dell’alta pressione che gli esperti de iLMeteo.it hanno ribattezzato ‘Scipione’. Il promontorio anticiclonico avanzerà da domani sul nostro Paese e gradualmente lo conquisterà portando una maggiore ...