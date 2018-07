Ilva | presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell' area di crisi saranno a Roma

Scuola Politecnica di design - Nasce a Milano il Mobility lab con de' SIlva presidente : Lauto per la città va totalmente ripensata e io la vedo più vicina a un quadriciclo: leggera e modulare, ma sempre attenta alla sicurezza, grazie a unarchitettura intrinsecamente rigida. Concepire questi nuovi prodotti, che non hanno più nulla a che vedere con le automobili come le abbiamo conosciute finora, è una delle grandi sfide che aspettano gli studenti di oggi, designer di domani. Lo ha detto Walter de Silva durante la lectio magistralis ...