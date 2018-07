lagazzettadelmezzogiorno

: RT @carloazzarone47: Gliel'ha suggerito il capo del PDino!!! - franco_dimuro : RT @carloazzarone47: Gliel'ha suggerito il capo del PDino!!! - filippo_modica : Ilva: Melucci, non vado al tavolo Mise - Economia -

(Di domenica 29 luglio 2018) TARANTO, 29 LUG - Il sindaco di Taranto, Rinaldo, annuncia che non sarà presente al vertice domani sull', convocato dal ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Perché, spiega in ...