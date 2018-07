Ilva | lunedì sul tavolo la nuova proposta di Arcelor Mittal

Ilva - lunedì tavolo su proposta Arcelor : 9.55 Il ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha convocato per lunedì alle 10,al Mise,il tavolo interistituzionale per presentare la nuova proposta di Arcelor Mittal. Al tavolo sono invitati gli enti locali coinvolti, sindacati, organizzazioni datoriali, consumatori e organizzazioni ambientaliste.

Ilva - Di Maio : "Lunedi - il piano indiano" : 17.10 Nella vicenda Ilva "il pastrocchio l'ha fatto la parte pubblica, non l'ha fatta ArcelorMittal. La gara è stata fatta male dai miei predecessori, non è stata interpretata male dal privato".Così il ministro del Lavoro,Luigi Di Maio. "Gli indiani vogliono fare il loro lavoro. Ma io non posso affidare uno stabilimento di questa importanza sotto il profilo ambientale, ccupazionale e della salute,ad una azienda senza avere la certezza che ...