Ilva | Di Maio | tavolo non è club privato

Ilva - scontro sul vertice convocato da Di MaioIl sindaco di Taranto : "Non andrò - è una sceneggiata" | Il ministro : "Non è club privato" : Il primo cittadino del Comune pugliese, Rinaldo Melucci, contro il ministro dello Sviluppo economico: "C'è solo un vuoto di proposte e di coraggio". Il vicepremier: "Tavolo aperto a tutti, non è club privato"

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il tavolo per non decidere : Il sindaco Melucci attacca il "dilettantismo spaccone" del governo. All'incontro sull'ambiente invitate 62 sigle "tra loro anche i responsabili dell'assalto alla Prefettura"