Ilva | Di Maio | tavolo non è club privato

Ilva - scontro sul vertice convocato da Di MaioIl sindaco di Taranto : "Non andrò - è una sceneggiata" | Il ministro : "Non è club privato" : Il primo cittadino del Comune pugliese, Rinaldo Melucci, contro il ministro dello Sviluppo economico: "C'è solo un vuoto di proposte e di coraggio". Il vicepremier: "Tavolo aperto a tutti, non è club privato"

Ilva - sindaco Taranto a Di Maio : “dilettantismo spaccone” : Sul futuro dell’Ilva il sindaco di Taranto attacca il ministro Luigi di Maio e anche da Arcelor Mittal, il gigante indiano che ha rilevato il polo siderurgico, arrivano critiche alla gestione del dossier. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha fatto sapere che non parteciperà al tavolo sull’Ilva convocato per domani da Di Maio presso il Ministero dello Sviluppo economico.Dice il primo cittadino del capoluogo pugliese:Il ministro ha scelto ...