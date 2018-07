Il Verde Tour dei Buio Pesto fa tappa al Giardino del Principe di Loano

Tour de France 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan vince la maglia Verde - Julian Alaphilippe conquista quella a pois : La cronometro di Espelette ha definito le varie classifiche del Tour de France 2018. Peter Sagan ha vinto la maglia verde della classifica a punti, Julian Alaphilippe si è imposto nella classifica degli scalatori conquistando la maglia a pois, Pierre LaTour è risultato il miglior giovane. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 467 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 196 PTS ...

E’ Sagan il vero eroe del Tour de France – Peter oltre il dolore per la maglia Verde : Peter Sagan eroe del Tour de France: lo slovacco lotta per arrivare a Parigi in maglia verde nonostante gli acciacchi dopo la caduta di due giorni fa Giornata complicata, oggi, per Peter Sagan: lo slovacco della Bora Hansgrohe, ha dovuto affrontare l’ultima tappa di montagna del Tour de France 2018, tra dolori e grande fatica. La caduta di due giorni fa è costata cara al campione del mondo in carica, che ha però lottato a denti ...

Tour de France – Che botta per Sagan : la maglia Verde a rischio ritiro? [VIDEO] : Peter Sagan protagonista di una terribile caduta oggi al Tour de France: a rischio il resto della corsa per lo slovacco? Nairo Quintana si è aggiudicato oggi la 17ª tappa del Tour de France 2018. Il colombiano della Movistar ha trionfato dopo 65km sul traguardo del Col du Porter, lasciando i colleghi che si sfidano per la vittoria finale alle sue spalle. Bene Geraint Thomas, che consolida la sua leadership, mentre Froome è apparso in ...

Tour de France 2018 - tredicesima tappa Bourg d’Oisans-Valence : tornano in scena i velocisti. Sagan lotta per la maglia Verde : Dopo il durissimo trittico sulle Alpi, oggi torneranno in scena i velocisti al Tour de France 2018. La tredicesima tappa, 169 km da Bourg d’Oisans a Valence, presenta infatti un percorso quasi totalmente pianeggiante, che dovrebbe risolversi in un classico sprint di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della tredicesima tappa del Tour de France. Percorso Poco dopo il via ci sarà una lunga discesa fino al km ...

ValVerde sveglia il Tour. Dumoulin attacca - Thomas vince : C'è fame e resistenza sotto il Piccolo San Bernardo, a La Rosière, dove si concludeva l'11esima tappa del Tour de France 2018. Quella di Geraint Thomas, che doveva essere la miglior ombra di Chris Froome sulla carta, ma intanto è vincitore e maglia gialla. Quella di Tom Dumoulin, secondo di ardore e

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. ValVerde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

