Il sindaco leghista e le 500 firme Resta qui Marcel il clandestino

Mantova - petizione di cittadini ferma il rimpatrio di un immigrato e il sindaco leghista dà parere favorevole : Non dovrà più essere rimpatriato Fassar Marcel Ndiaye, il giovane senegalese per il quale il paese di Castelbelforte, nel Mantovano, si è mobilitato con una petizione: “Marcel uno di noi”. Le 500 firme raccolte a suo favore, la disponibilità del parroco a offrirgli un alloggio e il parere favorevole del sindaco leghista, Massimiliano Gazzani, hanno fatto sì che la Prefettura revocasse l’ordine di rimpatrio. E così lunedì Marcel ...

Insulti a Laura Boldrini - sindaco leghista Camiciottoli a processo : È passato quasi un anno da quel post su Facebook di metà agosto, nel quale Laura Boldrini, che all'epoca ricopriva la carica di presidente della Camera, annunciava di voler dare battaglia agli odiatori online che la perseguitavano con Insulti e offese. L'hashtag #AdessoBasta divenne presto popolare e vennero a galla i nomi delle persone denunciate dalla deputata di Liberi e Uguali, stanca di ricevere minacce e attacchi spesso a sfondo sessuale. ...

Salvini a Silvi Marina - per il primo sindaco leghista d'Abruzzo : Silvi Marina, Teramo,,, askanews, - "Offriamo un'idea di Silvi, di Abruzzo e d'Italia ai cittadini che apprezzano. Fondata sul diritto al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, e quindi ...

Pisa - sindaco leghista rimuove lo striscione “Verità per Giulio Regeni” : Dopo le polemiche il primo cittadino ha assicurato che lo striscione verrà riposizionato nei prossimi giorni.Continua a leggere

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

Il sindaco leghista di Mortara (Pavia) toglie le panchine dalla piazza : "Le usavano i profughi" : C'è chi vuole chiudere i porti e chi elimina le panchine. A Mortara, comune in provincia di Pavia, l'amministrazione comunale del sindaco leghista Marco Facchinotti ha deciso di togliere le sedute dalla piazza del quartiere San Pio X, dove spesso sostavano dei ragazzi richiedenti asilo di un centro d'accoglienza. Lo riporta la stampa locale.La valutazione dell'operazione è nata dal fatto che alcuni dei migranti sono stati sorpresi ...

Ecco il primo sindaco leghista sotto il Vesuvio : Napoli - Il primo sindaco leghista della Campania e del Sud si chiama Vincenzo Catapano, ed è alla guida di un paesone di 31mila abitanti alle falde del vulcano che è un piccolo gioiello nascosto dell'economia meridionale. San Giuseppe Vesuviano, poco più di 14 chilometri quadrati ma messi assai bene a reddito. Gli insediamenti produttivi sono oltre 1500 per migliaia e migliaia di lavoratori impiegati. "Il giro d'affari sviluppato nel nostro ...

C'era una volta la Lega Nord. Eletto primo sindaco leghista d'Abruzzo : La parola "nord" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per la Lega e cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la prima volta è riuscita a strappare un sindaco in Abruzzo, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato del primo turno, superando il candidato del centrosinistra, e sindaco uscente, ...