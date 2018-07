Il piano anti M5s | referendum popolare per salvare la Tav

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : con "Mi parli piano" tutti cantano Emma Marrone : Wind Summer Festival 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:31:00 GMT)

MIGRANTI/ Soldi & piattaforme di sbarco - tutti i punti deboli del piano Ue : L'Italia lavora per un percorso di pacificazione in Libia opposto a quello di Macron. Intanto arriva la proposta della Commissione Ue.

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ "Togliere la sociale ai migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: "Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno

Beautiful anticipazioni : fallisce il piano di Sheila : Quinn e Mateo L'ultimo atto di Sheila. Nelle puntate di questa settimana di Beautiful il piano orchestrato dalla donna per riavere Eric verrà a galla e per un po' di tempo non sentiremo più parlare di lei. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018 Tra Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) è finalmente pace. Mateo (Francisco San Martin), pagato da Sheila (Kimberlin

Autostrade - scatta il piano per l'esodo : pronto pure l'aereo anti-code : Il piano d'intervento per viaggiare in sicurezza parte da questo fine settimana, in quello che potrebbe essere l'inizio dell'esodo estivo 2018

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Sbarchi - ecco il piano dell'Ue : "Migranti in centri sorvegliati" : È solo una prima bozza del piano. Eppur qualcosa si muore. L'Ue, dopo il Consigio europeo sulle migrazioni di cui tanto si è parlato, sta cercando di rendere operative le conclusioni del vertice che ha visto l'Italia chiedere maggior collaborazione su Sbarchi e accoglienza.Ed è proprio a livello di gestione dei salvataggi in mare e ricollocamento dei richiedenti asilo che verte la proposta che la prossima settimana la Commissione Ue ha ...

Babis : migranti - piano Conte non risolve : "Il ricollocamento dei migranti come proposto dal premier italiano,Conte,non è una soluzione". Così replica il premier della Repubblica Ceca Babis, sottolineando che la "procedura proposta è controproducente, noi non la sosterremo. Vogliamo decidere chi viene nel nostro Paese". Babis inoltre ha dato la sua disponibilità per incontrare il premier Conte a breve per discutere sui ricollocamenti nella Ue.

Beautiful Anticipazioni 19 luglio 2018 : Mateo confessa a Quinn il piano di Sheila : Mentre massaggia la schiena della Fuller, il tuttofare crolla improvvisamente, rivelando alla donna di essere stato assoldato da Sheila.