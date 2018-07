Il pentimento dell' isola di Santorini | stop allo sfruttamento degli asini per il

huffingtonpost

(Di domenica 29 luglio 2018) Cambio di passo nell'greca di. Le autorità locali hanno deciso di dare protezione agliche trasportano i turisti dal porto al capoluogo, Fira (o Thera), che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripida salita. La decisione è giunta dopo le proteste di alcuni attivisti animalisti e per evitare pubblicità negativa in questo paradisoe Cicladi apprezzato dai turisti di tutto il mondo.: d'ora in poi ci saranno orari e carico fissati e non sarà consentito frustare i somari, pena sanzioni ai proprietari.La questione è esplosa dopo che sui social network si è diffuso un video in cui si vedeva il proprietario di un asino che lo picchiava: venerdì è scattatara la protesta di quattro gruppi di attivisti, che è finita in tafferugli.