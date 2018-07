Il Pd s' è preso l' Italia E ora strepita per due nomine in Rai

Sergio Marchionne l’incompreso (in Italia) : La “filosofia Marchionne” ha dato risultati evidenti in Fiat: era un’impresa sull’orlo del fallimento, è ora una solida multinazionale. L’Italia invece l’ha vista come una minaccia e l’ha rigettata. Ma così non si vincono le sfide della globalizzazione. di Fabiano Schivardi (Fonte: Lavoce.info) Come ha cambiato la Fiat La filosofia di Sergio Marchionne alla guida di Fiat-Fca può essere riassunta così: la sfida della globalizzazione si può ...

Sergio Marchionne - l'incompreso - in Italia - : Questa logica, quasi banale nella sua semplicità, rappresentò una rottura epocale nei rapporti fra politica e impresa. Fiat smetteva di contare sull'aiuto pubblico, ma anche di farsi carico di ...

Valencia - preso un terzino italiano : affare da 10 milioni : Cristiano Piccini sarà un nuovo giocatore del Valencia . Come riporta Sky Sport , il laterale italiano, che domani sosterrà le visite mediche, lascia lo Sporting Lisbona e va a rinforzare i Murcielagos . affare da 10 milioni di euro.

Italia-Libia - non basta il sostegno alla Guardia Costiera. Va ripreso il dossier Berlusconi-Gheddafi : di Eugenio D’Auria* Il complesso quadro delle relazioni italo-libiche si sta arricchendo di elementi di particolare rilievo a seguito degli scambi di visite di alto profilo intervenuti negli ultimi giorni. È del tutto prematuro provare a fare un bilancio dei risultati ottenuti ma si può peraltro cercare di delineare quale sarà il percorso che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri più interessati alle tematiche libiche intendono ...

Ronaldo in arrivo in Italia - la voce scatena i giornalisti : Linate preso d’assalto ma atterra… Fabio Borini : Numerosi giornalisti si sono diretti a Linate credendo che Ronaldo fosse in arrivo in Italia, al suo posto invece si è palesato Fabio Borini L’operazione Cristiano Ronaldo prosegue, alimentando l’entusiasmo non solo dei tifosi della Juventus, ma anche degli addetti ai lavori. Il campione portoghese si gode le vacanze dopo una stagione lunga e complessa, mentre giornalisti e media si affannano per provare a lanciare lo scoop del ...

Karl-Anthony Towns sorpreso dall’affetto del pubblico italiano : “più calore che a Minneapolis! NBA? Devo tutto ad Horford e Garnett” : Karl-Anthony Towns è sbarcato in Italia, come testimonial della mostra NBA Crossover: il centro dei Timberwolves sorpreso dall’affetto dei fan italiani Da qualche giorno a questa parte, Karl-Anthony Towns è sbarcato in italia. Prima per rilassarsi un po’ nell’offseason, poi come testimonial della mostra NBA Crossover a Milano, il centro dei Minnesota Timberwolves è stato ‘beccato’ dai fan italiani che lo hanno ...

L'Ong ha disobbedito all'Italia : così ha preso a forza i migranti : 'Lifeline sta contravvenendo a tutte le regole e a tutte le leggi' del mare. Matteo Salvini , che si dice 'molto arrabbiato', è da ore al telefono dal suo ufficio al Viminale per dirimere l'ultima ...

Missioni italiane fuori area - un lavoro sensibile e spesso incompreso : La Difesa del Paese è cosa delicata, in un periodo storico di pace spesso stenta a spiegare la ragione di sé stessa con l'opinione popolare. Il politico, da sempre, ha preferito porre attenzione alle questioni interne di criminalità e sicurezza poichè hanno da sempre un riverbero immediato sulla popolarità del Governo. Così facendo, in questi anni la Difesa ha sofferto di attenzione e di risorse, in qualche modo si è cercato di dare un senso ...

Il Fascio e la Mente - perché l’Italia è nelle mani di un partito che ha preso il 17% : di Enzo Marzo Ci sarà tempo per piangere. Ora i più ottimisti possono rifugiarsi nella formula: “Giudicheremo provvedimento per provvedimento”, mentre i più pessimisti (o realisti?) prefigurano sciagure. Forse è più saggio assumere entrambe le posizioni. I primi hanno la debolezza di non considerare che i fatti sono cominciati da un pezzo perché sopra tutto c’è sempre la Politica. E il giudizio politico non può non essere molto negativo. Non ...

L’Italia ha ripreso a vendere maxi yatch e barche in tutto il mondo : Tra i settori industriali che hanno risentito pesantemente della crisi economica iniziata nel 2009 c’è anche la cantieristica nautica. Il comparto degli yatch è stato per anni uno dei settori di eccellenza della produzione industriale italiana. Dopo quattro anni di profondo calo del mercato e un triennio di crescita, oggi la nautica italiana è ripartita, aumentando produzione ma anche domanda interna. I dati del 2017 e le previsioni del ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia da tre mesi” : Su facebook Matteo Renzi esprime il suo pensiero sul fallimento grilloleghista. “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l’Italia

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

Londra - arrestato pedofilo italiano/ preso 50 anni dopo gli abusi : molestò due sorelline minorenni : Un italiano, emigrato a Londra in cerca di lavoro, avrebbe molestato sessualmente due sorelline della famiglia che lo ospitava: è stato arrestato 50 anni dopo i casi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:27:00 GMT)