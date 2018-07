Il Papa sui migranti La loro tratta è nuova schiavitù | non restiamo spettatori”

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti (FOTO) : Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e Facebook Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e ...

Cos'ha detto il Papa sui migranti : Roma, 22 lug., askanews, - Di fronte alle tragedie del mare il Papa esprime non solo dolore ma lancia anche un forte appello per i migranti: 'La comunità internazionale agisca'. Dopo l'Angelus di oggi ...

“Mai più simili tragedie” - appello del Papa sui migranti : Città del Vaticano, 22 lug. (AdnKronos) – Nuovo pressante appello del Papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo”. Papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali ...

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti : No, non c'è speranza per questo mondo'. Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere. Non è ...

Robin Williams - la figlia Zelda lo ricorda sui social : 'mi manchi papà' : Domani, sabato 21 luglio, il grande Robin Williams avrebbe compiuto 67 anni. Quattro anni dopo il suicidio del divo premio Oscar, la figlia Zelda Williams, che di anni ne ha 28, ha voluto ricordare l'amato padre sui social, pubblicando una vecchia foto al fianco dell'attore. prosegui la letturaRobin Williams, la figlia Zelda lo ricorda sui social: 'mi manchi papà' pubblicato su Gossipblog.it 20 luglio 2018 10:38.

[L'analisi] Papa Francesco ringrazia le Ong : "Siete buoni samaritani - salvate vite". E attacca i politici ipocriti sui migranti : E' a questo mondo che guardano i giovani". Il Salmista ci ha indicato l'atteggiamento giusto da assumere in coscienza davanti a Dio: «Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi», ...

Papa Francesco sui migranti "silenzi complici/ La dura accusa di Bergoglio contro chi "costruisce muri" : Papa Francesco sui migranti "silenzi complici. Migliaia i morti, un grazie a chi si ferma a soccorrerli”. Sua Santità è tornato a parlare del tema immigrazione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Vaticano - bufera sui conti del coro del Papa : firme sospette e uscite da chiarire. Sospeso il direttore amministrativo : Uno scandalo finanziario travolge il coro di Papa Francesco. Il Vaticano ha Sospeso il direttore amministrativo della Cappella Musicale Pontificia Sistina, Michelangelo Nardella, e ha aperto un’indagine interna per valutare il suo operato in merito ai conti delle tournée internazionali del coro personale del Papa. Fonti vaticane rivelano a ilfattoquotidiano.it che si sospettano notevoli ammanchi e una cattiva gestione economica. Ma c’è di più: ...

Vaticano - Macron incontra il Papa : “Sui migranti serve una soluzione europea” : Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Continua a leggere L'articolo Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” proviene da NewsGo.

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero