Il Milan in visita dai Vikings tra calci | caschi e pallone ovale

Ibrahimovic fa visita al Milan negli Usa : "Siete sempre nel mio cuore" : ll Milan di Gennaro Gattuso sta svolgendo la seconda parte della sua preparazione negli Stati Uniti e questa notte affronterà il Manchester United di José Mourinho nell'International Champions Cup ...

A Milano nascono i "Tourist Angels" per accogliere e informare i visitatori : Parlano almeno un'altra lingua oltre all'italiano, e nel periodo estivo daranno indicazioni e informazioni a chi arriva in città da ogni parte del mondo

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto visita a sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...

Libia - Farnesina : visita a Tripoli del ministro Moavero Milanesi : ... la centralità del dialogo politico e di riconciliazione nazionale" sostenuto dall'Onu" e il "partenariato strategico, economia, sicurezza, flussi migratori,", si precisa nel tweet. 7 luglio 2018 ...

Milano : per impedirle di essere visitata dal medico - il marito la riempe di botte : La ragazza aggredita dal marito aveva scoperto di avere dei noduli al seno. Non aveva previsto però la reazione violenta che il marito avrebbe avuto nei suoi confronti per impedirle di recarsi dal medico per una visita di controllo. L'uomo sembrava tranquillo e la ragazza, che ha solo 27 anni ed una figlia di sei anni, è uscita dalla sua abitazione in zona Maciachini a Milano, in sua compagnia e con un amico di entrambi. Erano da poco passate le ...

Milano - Brera scala la classifica dei musei più amati : 2017 record con 373mila visitatori. E a ottobre apre il caffè : Ottavo in Italia fra gli statali, subito dopo il Cenacolo. L'incremento in un anno è stato quasi del 9%. In aumento anche la raccolta fondi dai privati: da 400 a 600mila euro. Il direttore Bradburne: "Se un visitatore esce dal museo senza aver imparato nulla, la nostra missione...

Visita al carcere di Sollicciano - Milani - PD - : "Trentacinque anni dall'arresto di Enzo Tortora - cosa abbiamo imparato?" : Ma affinché ciò avvenga è necessario che il mondo fuori dal penitenziario sia disposto a dare una mano. Riporto quindi con estremo favore la delibera di Giunta promossa dal Sindaco proprio durante ...