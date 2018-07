huffingtonpost

: ?? Nomine #Rai, il ministro #Tria indica Fabrizio #Salini come amministratore delegato e Marcello #Foa come consigli… - repubblica : ?? Nomine #Rai, il ministro #Tria indica Fabrizio #Salini come amministratore delegato e Marcello #Foa come consigli… - svane_ : RT @HuffPostItalia: Il consigliere Rai eletto dai dipendenti al Governo: 'Qui non ci sono né lottizzati né parassiti' - PaolaGlas : RT @HuffPostItalia: Il consigliere Rai eletto dai dipendenti al Governo: 'Qui non ci sono né lottizzati né parassiti' -

(Di domenica 29 luglio 2018) "In qualità didi Amministrazione RAIdall'assemblea dei, rispondo alche minaccia rastrellamenti per scovare chissà quale razza di delinquenti tra iRai", dice Riccardo Laganà, il nuovodi Amministrazione Rai, scelto dai lavoratori della Rai con 1916 voti. "Noi non siamo néné parassiti. La quasi totalitàinvece gli anticorpi di un sistema immunitario ben collaudato", sostiene."Ogni giorno - dice Laganà - teniamo vivo il Servizio Pubblico difendendolo dagli attacchi della politica che ha piazzato in Rai, oggi come in passato, i suoi uomini più fidati. Noi lavoratori e lavoratrici, tutti insieme, difendiamo l'azienda dalla cattiva gestione, dagli appalti e delle società esterne che spuntano come funghi sulla pelle della nostra azienda. Non meritiamo ...