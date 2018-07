I tifosi della Juventus furibondi | il “post” del club di auguri a Rugani si riempie di

Caso Bonucci - la rivolta - ingiusta - dei tifosi della Juventus : Adesso, premesso che ancora non c'è nulla di ufficiale, sembra davvero folle criticare la dirigenza bianconera nell'anno in cui ha portato il calciatore più forte al mondo allo Stadium. Le critiche a ...

Caso Bonucci - la rivolta (ingiusta) dei tifosi della Juventus : Juventus, criticare Marotta e Paratici sembra davvero assurdo, ma in merito al Caso Bonucci sta avvenendo proprio questo… Il Caso Bonucci si sta accendendo su più fronti. Dopo la richiesta del calciatore di voler tornare alla Juventus, i tifosi del Milan hanno inveito contro il capitano rossonero, chiedendo che lasci il club e dunque la fascia al più presto. Quella rossonera però non è stata l’unica protesta, dato che anche i ...

Fiorentina : tifosi scontenti - striscione contro Della Valle : “L’unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare”. E’ lo striscione appeso dai tifosi Della Fiorentina sul ponte alle Grazie, a Firenze, nel cuore del centro storico Della città. Lo striscione di contestazione ai patron Della squadra viola è firmato Curva Fiesole.L'articolo Fiorentina: tifosi scontenti, striscione contro Della Valle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mattia Caldara - la rivolta dei tifosi della Juventus : 'Non si tocca' : La decisione di Leonardo Bonucci di tornare alla Juventus sembra essere stata accettata più o meno da tutti , tranne che da qualche tifoso bianconero, . Per concludere questo affare, però, la squadra ...

Palermo - due pugni allo stomaco : calpestato il 'senso della giustizia'. E i tifosi si allontanano : Lui avrà tutte le colpe del mondo sul piano gestionale , lo dico a beneficio dei tanti che lo denigrano da tempo con motivazioni più o meno valide, ma raramente " forse mai " è stato colto in fallo ...

'Il nero solo nei colori sociali' : i tifosi della Torpedo Mosca bloccano l'acquisto di un calciatore di colore - nato in Russia - : ... 'Non abbiamo mai scelto i giocatori in base al colore della loro pelle, nella selezione dei giocatori aderiamo pienamente ai solo principi dello sport condividendo valori umani comuni. Affermiamo ...

I tifosi bloccano l'acquisto di Botaka : "Solo bianchi in squadra". La difesa della Torpedo Mosca : Il club russo, che ha rescisso il contratto con il difensore di origini congolesi, ha spiegato: "Doveva arrivare a parametro zero"

Tour de France - Nibali a terra : “Stretto tra moto della polizia e tifosi”. Poi recupera 50?. Ecco il momento della caduta : A circa quattro chilometri della vetta dell’Alpe d’Huez, in una delle tappe alpine più belle di questo Tour de France, Vincenzo Nibali in una frazione di secondo sparisce: era lì con i migliori, poi lo si ritrova a terra dolorante. Caduto senza un apparente motivo nel momento clou dell’ultima salita, un attimo dopo lo scatto di Chris Froome. Il messinese però si rialza, riparte, recupera almeno 50 secondi sui migliori e alla ...

Pjanic fa tremare i tifosi della Juventus : “resti in bianconero?” La reazione lascia perplessi… : Miralem Pjanic fa paura ai tifosi della Juventus, il Barcellona ha bussato alla sua porta ed il calciatore adesso traballa un po’ Miralem Pjanic è stato pizzicato da alcuni cronisti questa sera, i quali lo hanno interpellato sul grande colpo Cristiano Ronaldo, giunto alla Juventus nei giorni scorsi. Pjanic è stato inoltre stuzzicato in merito al proprio futuro in bianconero: “CR7? Un grandissimo. Se resto alla Juventus? Ciao, ...

Alisson al Liverpool : “Saluto i tifosi della Roma”/ Ultime notizie - 75 milioni di euro ai capitolini : è record : Alisson al Liverpool? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Ronaldo saluta i tifosi della Juve - milioni di like al suo “buongiorno” : Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi della Juventus e i social lo inondano di apprezzamenti. In poche ore ore, il post dell’attaccante bianconero su Instagram ha ottenuto oltre 5 milioni di like, una cifra che continua a salire. “Sei il benvenuto”, “Legend”, “farai la storia”, sono alcuni dei commenti dei suoi fan. Tra questi anche alcuni tifosi del Real Madrid: “Ci mancherai”, ...

I tifosi francesi - campioni del mondo - all'assalto della fontana di Campo de' Fiori : è barbarie : Ma si sa che tanto c'ha ragione chi fa gol,, i tifosi transalpini in giro per il mondo hanno iniziato a fare festa. E se in Francia alcuni facinorosi hanno trasformato la festa in un'occasione per ...