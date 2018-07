formiche

: I giochi sporchi del despota Kabila in Congo - - Miti_Vigliero : I giochi sporchi del despota Kabila in Congo - - ZzuCicciu : RT @notiveri: I giochi sporchi del despota Kabila in Congo: Dopo aver annunciato elezioni ne Paese, sembra che il presidente voglia rimanda… - marygarofano : @Felis_Diviana Hanno solo due strade: il suicidio, o accettare Foa, con ciò che potrebbe conseguirne...fine dei gio… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Ma è una via che nell'infida politica africana, adusa alle giravolte e ai tradimenti presenta un non trascurabile margine di rischio. Per questo il furbo Joseph, dittatore a tutti gli effetti di un ...