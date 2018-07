I consigli di Salvini a Theresa May e i suoi giudizi sulla Ue

Davigo e Anm contro Salvini : “non dare ordini ai pm”/ Ultime notizie - neoconsigliere Csm bacchetta il Ministro : Neo Consigliere Csm Davigo contro Salvini: "non può dare ordini ai pm". Ultime notizie, anche l'Anm ora bacchetta il Ministro degli Interni. Il nodo migranti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Assessori e consiglieri leghisti a Pontida. Salvini : "Governeremo altri trent'anni" : La Spezia - Tutti a Pontida, oggi più che mai. E non importa, anzi per molti è addirittura meglio, se nè Umberto Bossi nè Roberto Maroni sono presenti. Il capo, anzi la star, è inequivocabilmente ...

Salvini zittisce Giannini : "Ti consiglio la camomilla perché governeremo per anni" : Scintille via etere tra Matteo Salvini e Massimo Giannini . Il leader della Lega , ospite del programma Circo Massimo , su Radio Capial , condotto dal giornalista, si è difeso dalle accuse - oltre che ...

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

NOI CON SALVINI " Aderiscono al progetto i consiglieri di Presenzano Corbo e Fatigati : 19:58:34 I consiglieri comunali di Presenzano Luigi Corbo e Carmela Fatigati hanno aderito ufficialmente a Noi con SALVINI. Nelle prossime ore, saranno formalizzati altri ingressi al progetto del ...

Vaccini - gli Immunologi : “E’ follia definirli inutili - Salvini è stato mal consigliato” : “Ritengo che le dichiarazioni del ministro Salvini sui Vaccini siano assolutamente incomprensibili e fuorvianti. Prima di tutto bisogna chiarire che i Vaccini obbligatori introdotti per legge nel 2017 sono due (cioè l’esavalente e quello contro morbillo, parotite, rosolia e varicella), se pur multicomponenti, e non dieci. Definire, poi, i Vaccini dannosi e pericolosi parlando senza alcuna evidenza scientifica è una follia. Come è una ...

Rivoli - la consigliera 5Stelle lascia Movimento e poltrona : "Ho un nonno partigiano - con Salvini non posso più restare" : Carlotta Trevisan, ormai ex vicepresidente del Consiglio comunale, da sempre impegnata per i diritti civili: "Troppi silenzi su porti chusi e censimento dei rom"

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

'Putin entusiasta di Salvini' L'intervista ad Aleksander Dugin Parla il consigliere del leader russo : Metti una sera in via Padova, tra scantinati trasformati in moschee e centri sociali. Tutti ad ascoltare il consigliere di Putin, lo scrittore e filosofo Aleksander Dugin che presenta il suo libro “Putin contro Putin” (Ed. Aga).“ Il centro del mondo è in questi giorni Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vittoria metafisica del popolo italiano. Salvini risponde a tutte le sfide, è ...

Vittorio Feltri - il consiglio definitivo per Salvini : 'Coraggio - ti resta solo una cosa da fare' : Confermato. Le navi straniere delle organizzazioni non governative che speculano sul trasporto dei profughi non avranno più l' opportunità di attraccare nei porti italiani. Era ora che scattasse il ...

"Salvini come Hitler" - l'ex consigliere regionale insulta il ministro : 'Salvini è una merda come Hitler'. Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini . l'ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva , eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo ...

“Salvini come Hitler” - l’ex consigliere regionale insulta il ministro : "Salvini è una merda come Hitler". Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini. L"ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva (eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo Misto) si è lasciato andare, sulla sua pagina Facebook, a un violento sfogo nei confronti del leader del Carroccio.Il commento choc è stato scritto da Riva sotto un post dove l"ex politico (ora riciclato a "blogger") augurava a Salvini, Di Maio e a ...

Matteo Salvini fa tutto ciò che farebbe un presidente del consiglio : Ghe pensi mi Cronaca delle ultime ore: 'Se non arrivano le scuse ufficiali fa bene il premier Conte a non andare in Francia' , non lo dice il ministro degli esteri Moavero Milanesi, ma il ministro ...

Salvini fa tutto ciò che farebbe un presidente del consiglio : Ghe pensi mi Cronaca delle ultime ore: 'Se non arrivano le scuse ufficiali fa bene il premier Conte a non andare in Francia' , non lo dice il ministro degli esteri Moavero Milanesi, ma il ministro ...