eurogamer

: HTC Vive risponde a chi dice 'il VR sta morendo' #HTCVive - Eurogamer_it : HTC Vive risponde a chi dice 'il VR sta morendo' #HTCVive - GeaLuigia1978 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 29 luglio 2018) HTCalle accuse che sostengono la morte del VR, riporta Eurogamer.Secondo HTC il VR è in piena salute, segnalando invece come causa delle vendite poco soddisfacenti le scorte ristrette. Sostanzialmente il messaggio tra le righe è che se le scorte di visori fossero più ampie, anche le vendite non avrebbero alcun problema ad essere altrettanto maggiori.Questo si apprende dal post pubblicato da HTC sul proprio blog:Read more…