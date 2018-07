GUERRA IN SIRIA E YEMEN L' Iran mette l' Arabia Saudita contro gli Emirati

I ragazzi del Giffoni premiano Brothers - film sulla GUERRA in Siria : Si è chiusa la 48ª edizione del festival cinematografico dedicato ai giovani e giovanissimi. Grande successo anche per gli ospiti musicali

Foreign Policy : La GUERRA in Siria finita e gli USA hanno perso : 'Il declino del potere e dell'influenza degli Stati Uniti che la Siria ha mostrato è un evento a cui la comunità politica ha pensato poco, dal momento che non avrebbe dovuto succedere', ha spiegato. ...

Uscito vincitore dalla GUERRA - Bashar al Assad sta cambiando la Siria : I sunniti sono stati spinti dalla guerra a lasciare il paese. La nuova Siria è più piccola, settaria e in macerie. Leggi

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati dalla GUERRA - gestiamo il primo ristorante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

CAOS SIRIA/ Dall’Isis armato dagli Usa all’Ucraina - così si rischia una nuova GUERRA : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra, di P. Ricciguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

GUERRA in Siria - strage di innocenti nella notte : 40 morti - 6 sono bambini : le foto choc : Guerra in Siria, strage di innocenti nella notte: 40 morti, 6 sono bambini: le foto choc La Guerra in Siria torna ad infiammarsi: un attacco aereo nella provincia di Idlib ha provocato oltre 40 morti, tra cui diverse donne e bambini. Almeno 80 i feriti, alcuni in condizioni critiche, e il bilancio è destinato ad […] L'articolo Guerra in Siria, strage di innocenti nella notte: 40 morti, 6 sono bambini: le foto choc proviene da NewsGo.

CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la GUERRA : Putin ha cambiato strategia: intende congelare il conflitto. Per riuscirci occorre dissuadere Israele e Usa dall'aprire un fronte in SIRIA contro l'Iran. Ecco come. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:08:00 GMT)RISIKO/ Merkel e Macron, sovranisti a tutto "gas" dalla Cina alla Russia, di A. Lodoliniguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

GUERRA IN SIRIA/ Il 76% degli italiani contro i missili di Usa - Francia e UK - il 37% difende Putin : Un sondaggio di GPF mostra il forte disorientamento sulla situazione in SIRIA. Ma la condanna sull'uso di armi chimiche e sulle rappresaglie occidentali è quasi unanime. MARCO TEDESCO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:33:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco, il nuovo piano di Usa e Israele, di P. RicciATTACCO ALLA SIRIA/ Il fronte Israele-Usa-Arabia vuole la GUERRA aperta contro l'Iran, di G. Micalessin

CAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah : anche il Libano si prepara alla GUERRA? : Le recenti elezioni hanno confermato la frammentazione del Libano, ma hanno anche indicato la crescente volontà dei libanesi di rimanere fuori dai conflitti della regione. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:05:00 GMT)ELEZIONI IN Libano/ Israele, Trump e Hezbollah possono portare il paese in guerra, int. a C. EidTERZA GUERRA MONDIALE/ Profughi, Arabia, Iran e Israele: l'assedio al Libano, di C.J. Wulff