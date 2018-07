Gruppo di scout in difficoltà sul Monte Morrone | scatta operazione di ricerca e soccorso

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Undi(una decina di persone, principalmente bambini) ha lanciato nella tarda serata di ieri una richiesta di, facendore le ricerche sul, al confine tra le province di Pescara e L’Aquila. L’allarme è stato lanciato dal capoed è stato preso in carico dalla centrale operativa del 118 di Pescara, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Il, con base a Luco dei Marsi (L’Aquila), era impegnato in un’escursione sul Sentiero dello Spirito all’interno del Parco nazionale della Majella, sulle tracce dell’eremita Pietro Da, poi divenuto papa Celestino V: si tratta di un percorso di trekking di 73 km che parte dalla Badia di Sulmona, supera il, per arrivare fino a Serramonacesca. Ilè stato raggiunto nella notte dai soccorritori: la centrale operativa del 118 di Pescara ha ...