Gp Ungheria - un minuto di silenzio per Marchionne : Budapest, 29 lug. (AdnKronos) – Al Gran Premio d'Ungheria, la Formula 1 ha osservato un minuto di silenzio per Sergio Marchionne, scomparso mercoledì scorso. Tutti in piedi a Budapest, pubblico e addetti ai lavori, per ricordare il manager presidente della Ferrari.