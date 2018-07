Gp Ungheria | ' Per noi sono punti bonus'

F1 - GP Ungheria 2018 : Ferrari - gli errori si pagano. Pit stop troppo lento - sfumata la chance di vittoria per Vettel : Due Ferrari sul podio in Ungheria, ma nessuna delle due sul gradino più alto. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto praticamente da cornice nelle foto di rito a Lewis Hamilton, vincitore a Budapest ed ora in fuga in classifica, dove ha allungato a +24. Tanto lo ha fatto la qualifica di ieri, dove la pioggia è stata quanto mai provvidenziale per il pilota britannico, che si è confermato una volta di più il più veloce sull’acqua. ...

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “Giornata bellissima - sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione ...

F1 - Pagelle GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton inesorabile - Ferrari inespressa - Gasly si supera - disastrose Force India e Williams : Il Gran Premio di Ungheria ci consegna un Lewis Hamilton quanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. La Ferrari si mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre Gasly, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare le Pagelle della ...

F1 – Felicità per Hamilton - rimpianti per Vettel e rammarico per Raikkonen : le prime impressioni dei piloti dopo il Gp d’Ungheria : Hamilton, Vettel e Raikkonen intervistati a brucia pelo subito dopo il Gp d’Ungheria: ecco le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo dell’Hungaroring Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo ...

Gp Ungheria - un minuto di silenzio per Marchionne : Budapest, 29 lug. , AdnKronos, Al Gran Premio d'Ungheria, la Formula 1 ha osservato un minuto di silenzio per Sergio Marchionne, scomparso mercoledì scorso. Tutti in piedi a Budapest, pubblico e ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton - Ferrari per la rimonta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 – All’Hungaroring un pensiero per Sergio Marchionne : l’omaggio del Gp d’Ungheria : FOM e FIA decidono di omaggiare Sergio Marchionne prima della partenza del Gp d’Ungheria E’ tutto pronto all’Hungaroring per il Gp d’Ungheria, 12° appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton partirà dalla pole position, seguito in griglia di partenza dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dalle Ferrari di Raikkonen e Vettel. Weekend significativo per il team di Maranello: lutto al braccio per tutti gli ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Lewis Hamilton favoritissimo - Ferrari per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Ultima gara prima della pausa estiva, nessuno vuole sbagliare per andare più rilassato sotto l’ombrellone e godersi le vacanze senza dover rimuginare sugli errori. Splenderà il sole all’Hungaroring, situazione diametralmente opposta rispetto alle qualifiche dove la pioggia ha letteralmente rimescolato le carte in tavola: la Ferrari era ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : Pole position per Hamilton - sorpresa Toro Rosso! : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in Pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Ferrari tradita dalla pioggia in Ungheria. Pole position per Hamilton - quarto Vettel : Prima fila tutta per le Mercedes con Hamilton in Pole. Dietro le Ferrari di Raikkonen e solo quarto Vettel. Ma per oggi le previsioni escludono precipitazioni sul circuito - Posso vincere anche se ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton per il pugno da ko - Sebastian Vettel vuole la riscossa : Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un ...