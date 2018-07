GP d' Ungheria | le Ferrari dalla seconda fila cercano la vittoria in onore di Sergio

Formula 1 - al via il gran premio di Ungheria. Mercedes in prima fila. Ferrari subito dietro – LA DIRETTA : L'articolo Formula 1, al via il gran premio di Ungheria. Mercedes in prima fila. Ferrari subito dietro – LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Lewis Hamilton favoritissimo - Ferrari per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Ultima gara prima della pausa estiva, nessuno vuole sbagliare per andare più rilassato sotto l’ombrellone e godersi le vacanze senza dover rimuginare sugli errori. Splenderà il sole all’Hungaroring, situazione diametralmente opposta rispetto alle qualifiche dove la pioggia ha letteralmente rimescolato le carte in tavola: la Ferrari era ...

Formula 1 - la pioggia frena la Ferrari Ungheria - Mercedes dominano qualifiche Raikkonen e Vettel partono in 2ª fila : Sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo ha piazzato la zampata al termine di una qualifica che inizialmente sembrava dovesse sorridere alla Ferrari. Bravo, il pilota inglese, ad approfittare della pista bagnata che per lui solitamente equivale ad un invito a nozze. Suo il miglior tempo, in 1:35.658, ottenuto precedendo il compagno di team Valtteri Bottas, staccato di 260 millesimi. Una prima fila ...

F1 - GP Ungheria 2018 : analisi delle qualifiche. La pioggia è il punto debole della Ferrari. Ma in gara può cambiare tutto : Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ancora una volta emozionanti e sul filo del rasoio, hanno confermato un aspetto: potremmo essere già ora nel momento decisivo della stagione. Per quale motivo, dato che mancano ancora tantissime gare? È presto detto, Lewis Hamilton sta ottenendo il massimo in una fase nella quale la sua vettura non è la migliore del lotto e sta minando le certezze di Sebastian Vettel e Ferrari. Anche in questo fine ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…” : Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile ...

