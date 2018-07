Gli stupri sono veramente un' arma da guerra?

L'India assume trans e eunuchi per proteggere le donne da Gli stupri : Che in India esista un grave problema di violenza contro le donne è un fatto noto da tempo. Basta guardare quanti sono i taxi che portano orgogliosamente l'adesivo 'io aderisco alla campagna contro ...

Venerdì 6 lu Gli o 2018 : stasera in Tv Stupri di guerra - Il terzo indizio - Brasile Vs Belgio e diversi film : Judy frequenta la scuola di economia rurale. Con la seconda guerra mondiale, Jett si arricchisce enormemente. Durante una festa a cui partecipano anche i Benedict, Bick scopre che Jett corteggia la ...

Sicurezza - Roma promossa da Gli Usa : «Omicidi e stupri - da noi è peggio» : Notizie apparse sui giornali di tutto il mondo. Non proprio un biglietto da visita esaltante. Fare in modo che quest'estate la città appaia sicura e accogliente, anche per il turismo femminile che è ...

'Spero ti stuprino in massa' : Inoki Ness con Gemitaiz - si sca Gli a contro Salvini (VIDEO) : Nei giorni scorsi, una polemica ha riempito le cronache di molte testate giornalistiche. Il dibattito in questione è quello tra Gemtaiz, rapper di primo piano nel panorama musicale italiano, ed alcuni membri di spicco della Lega, inclusi il vice presidente del Senato Calderoli ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini , riguardo il tema del razzismo. Lo stesso Salvini è arrivato addirittura a parlare della vicenda sulla sua personale pagina ...

Migranti - “patto criminale tra Italia e Libia : nei lager sul Mediterraneo torture - stupri e schiavi. L’Europa apra Gli occhi” : L’inferno esiste ed è in Libia. Dove centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini vengono ogni giorno torturati nel fisico e annientati nella mente. Proprio come nei campi di concentramento nazisti. Sepolti vivi e dimenticati in quell’enorme buco nero che è diventata la Libia dopo gli accordi dell’estate 2017 tra il governo Italiano guidato da Paolo Gentiloni e quello di Fayez Al Sarraj. Quell’intesa, definita “disumana” dalle Nazioni Unite, ...