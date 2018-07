Giustizia | meno custodia cautelare | da Cirielli pdl per criteri più rigidi Adnkronos 4

Giustizia : meno custodia cautelare - da Cirielli pdl per criteri più rigidi/Adnkronos : Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Giro di vite sulla custodia cautelare in carcere, per rendere più rigidi i criteri necessari per applicare tale misura. A chiederlo è il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, con una proposta di legge sottoscritta anche dal capogruppo, Francesco Lollobrigida, e da altri colleghi dello stesso partito.In particolare il testo prevede di integrare e far diventare più severi i tre presupposti in ...

Giustizia : meno custodia cautelare - da Cirielli pdl per criteri più rigidi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Di qui la proposta di rendere più stringenti i requisiti che giustificano la custodia cautelare. In particolare, il presupposto del pericolo di inquinamento delle prove dovrebbe essere “sottratto alla valutazione discrezionale del magistrato”, che dovrebbe “accertare la condotta concretamente tenuta dall’indagato o imputato”, basandosi “non solo sulle circostanze di fatto, ma anche su ...

Ventenne ucciso a Genova da un poliziotto - la madre : «Ammazzato come un cane - voglio Giustizia». Almeno 5 i colpi sparati : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con Almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali....

