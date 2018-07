Giro di vite a Saione | controlli e denunce della Polizia

55° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo - concerto del Trio Servillo Girotto Mangalavite il 27 luglio : ... la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della Musica. Il Festival è stato realizzato con il sostegno della ...

Vaccini : scandalo dati falsificati in Cina - premier annuncia Giro di vite : Crescono tensioni e proteste in Cina dopo che la scorsa settimana il settore Vaccini è stato investito da uno scandalo. Nel mirino è finita la società Changsheng Biotechnology Co, per la falsificazione di dati riguardanti un vaccino antirabbico a uso umano. Alla ditta è stato ordinato lo stop alla produzione e il richiamo del prodotto in questione. Sebbene non ci siano evidenze di danni legati al vaccino, la notizia ha avuto un forte impatto ...

Imam e "moschee dell'odio" : Europa pronta al Giro di vite : ... aperto antisemitismo o nel rifiuto dell'uguaglianza fra uomo e donna, dei valori europei, del pluralismo o della scienza. Questo ecosistema si nutre e di prediche d'odio, di contenuti estremisti ...

Parcheggiatori - il Giro di vite : «Chiedere i soldi è estorsione» : «Devi darmi due euro per il parcheggio». «Se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina». Minacce forti che non possono non essere sanzionate. Minacce...

Parcheggiatori - il Giro di vite : 'Chiedere i soldi è estorsione' : 'Devi darmi due euro per il parcheggio'. 'Se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina'. Minacce forti che non possono non essere sanzionate. Minacce che capita spesso di subire quando ...

Migranti - Giro di vite di Salvini su domande d'asilo : Il ministro dell'Interno invia una circolare ai prefetti: 'Esame rapido, rigore nel concedere i permessi umanitari. Donne incinte e bambini restano in Italia'. Il ministro tedesco Kurz: negozieremo il ...

Migranti - Giro di vite di Salvini sull'asilo : circolare ai prefetti : Il ministro dell'Interno: 'Esame rapido, rigore nel concedere i permessi umanitari' - giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento ...

Dl Dignità - Giro di vite su contratti a tempo : Dalla bozza si punta a ridurre al massimo a 24 mesi la durata dei contratti a termine. Previsto un pacchetto fisco "leggero" con ritocchi al redditometro, spostamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio e 'guerra' alle aziende che delocalizzano in Paesi extra-Ue.

Giro di vite sulla distrazione al volante : la polizia potrà controllare telefonini e altri dispositivi : Giro di vite sulla distrazione al volante: la polizia potrà controllare telefonini e altri dispositivi La nuova misura per ora attiva in tutto il Friuli-Venezia Giulia, in futuro potrebbe essere adottata anche in altre aree del paese Continua a leggere L'articolo Giro di vite sulla distrazione al volante: la polizia potrà controllare telefonini e altri dispositivi proviene da NewsGo.

Vicenza - Giro di vite sulla sosta dei nomadi : Nel dettaglio in via dell'Oreficeria su 171 controlli 153 sono risultati positivi, in viale della Scienza su 42 controlli 37 sono stati positivi, in via Rosselli su 12 controlli 8 positivi, in via ...

Giro di vite contro gli ambulanti in spiaggia Multe fino a 7000 euro a chi compra : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia.

Ambulanti - “Giro di vite” sulle spiagge : ecco il piano | : Pronta la direttiva: il Viminale pensa di usare i fondi Ue per la legalità. Sinora nessun paese li ha impiegati per pagare le forze dell’ordine

Ambulanti - “Giro di vite” sulle spiagge : Pronta la direttiva: il Viminale pensa di usare i fondi Ue per la legalità. Sinora nessun paese li ha impiegati per pagare le forze dell’ordine

Giro di vite sul copyright in Europa : meme a rischio - Google e Facebook preoccupati : A poche settimane dal debutto del GDPR, il regolamento dell'Unione Europea sul trattamento dei dati personali, la commissione Giuridica dell’Europarlamento ha dato il via libera a una proposta di legge che impone restrizioni su contenuti e filmati pubblicati online, inclusi i meme le immagini umoristiche gratuite che spopolano sui social network e, inoltre, obbliga le aziende a pagare delle tasse sulla pubblicazione di link. La direttiva andra' ...