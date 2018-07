Giorgio Mastrota L' elisir di lunga vita? Dormire sui miei materassi

Giorgio MASTROTA/ La gioia di diventare nonno grazie a Natalia Jr (Maurizio Costanzo Show) : GIORGIO MASTROTA si prepara a un grande ritorno in tv. Oggi sarà ospite del Maurizio Costanzo Show dove parlerà della gioia di essere diventato nonno grazie alla figlia Natalia Jr(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Giorgio Mastrota dalle televendite alla serie tv Romolo + Giuly con Fortunato Cerlino : “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole” racconta così Giorgio Mastrota, 54 anni, all’Ansa la nuova avventura tv che lo vedrà coinvolto. Dopo 20 anni di televendite, quattro figli di cui l’ultimo nato a dicembre e un nipotino ...

Giorgio Mastrota torna in tv dopo 20 anni di televendite : ecco cosa farà : Ha occupato i nostri schermi per 20 anni con le televendite e il suo gran sorriso, l’amore con Natalia Estrada, poi la separazione e un’altra vita. Giorgio Mastrota ci ha sempre sorpresi e non sembra voler smettere di farlo. Lui, che è il re delle televendite, dei messaggi promozionali che facevano da intermezzo ai programmi delle reti Mediaset nel anni 80 e 90, approda dopo 20 anni al piccolo schermo con un’attesa serie tv. Il ...

Giorgio Mastrota - il ritorno in tv dopo 20 anni di televendite : «La mia rivincita». Ecco cosa farà : Ha venduto di tutto, dai materassi alle pentole passando per le docce o le poltrone e in 20 anni Giorgio Mastrota è stato soprannominato giustamente il re delle televendite , ma ora per l'ex marito di ...

Giorgio Mastrota “choc”. Dopo 20 anni di televendite - è “finito” così. Nessuno lo avrebbe mai immaginato : Prima era un conduttore di tutto rispetto. Lavorava moltissimo in televisione. Poi, però, qualcosa è cambiato nella vita di Giorgio Mastrota. Dopo la rottura con la ex moglie Natalia Estrada per lui, però, tutto è cambiato. Niente più televisione, nel senso di “niente più conduzioni televisive”. Per lui solo televendite. Le fa bene, per carità. Ma perché deve fare solo televendite? A Nessuno sembra giusto anche perché Mastrota è sempre stato uno ...

Giorgio Mastrota - l'impensabile ritorno dopo 20 anni di televendite. Com'è oggi : irriconoscibile : Ci ha pensato il destino a fare giustizia. dopo vent' anni di sole televendite , Giorgio Mastrota si prepara a tornare in tv, in prima serata: interpreterà se stesso, ma in una versione cattivissima e ...

Giorgio Mastrota / “Sono di nuovo papà - ma dopo sei mesi sono già diventato nonno” : Giorgio Mastrota, intervistato dal settimanale nuovo, parla della nascita del nipotino Marlo, figlio della primogenita Natalia Jr, e di tutta la sua grande famiglia.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota sono diventati nonni : Alla fine dell’anno scorso Giorgio Mastrota, era diventato papà per la quarta volta. Oggi lui e Natalia Estrada sono diventati nonni per la prima volta: è infatti nato Marlo, il bimbo della loro figlia, Natalia Mastrota. La figlia Natalia ha infatti partorito il suo primogenito, avuto dal compagno Daniel Del Castillo. Nonno Giorgio non ha voluto perdersi il momento ed ha accompagnato la figlia in clinica, come ha documentato su Instagram ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni : nato Marlo - il figlio di Natalia jr : Alla fine dell'anno scorso Giorgio Mastrota, all'età di 53 anni, era diventato papà per la quarta volta. Oggi, invece, lui e Natalia Estrada sono diventati nonni per la prima...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono nonni - l’annuncio su Instagram : Si chiama Marlo ed è nato il 10 giugno 2018 il primo nipotino di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. A darne annuncio è stato, su Instagram, il re delle televendite. Che è comprensibilmente al settimo cielo. Una foto col pollice alzato e, sullo sfondo, un neonato che fa la nanna, con le manine alzate e l’espressione serena: con questa dolcissima immagine, il 54enne Giorgio Mastrota ha annunciato la nascita del suo primo nipotino, nato dal ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni : nonni a 54 e 45 anni. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, sposi dal 1992 al 1998, sono diventati nonni grazie alla nascita di Marlo, primo figlio di Natalia Mastrota, nata nel 1995.Ad annunciare il lieto evento proprio il 're delle televendite', con il consueto 'pollicione' a coprire il viso del piccolo Marlo, avuto dalla figlia Natalia con il fidanzato Daniel Castillo, scalatore anglo-spagnolo.prosegui la letturaGiorgio Mastrota e ...

"Finalmente!". Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : l'annuncio su Instagram : In seguito alla fine della storia d'amore con Paolo Berlusconi, durata dal 2001 al 2006 si era via via allontanata dal mondo dello spettacolo. Oggi vive praticamente in simbiosi con i cavalli dato ...

“Finalmente!”. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : l’annuncio su Instagram. Una gioia immensa per la storica ‘coppia’ della televisione italiana : Non ha mai amato i riflettori e per questo è praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ma di lei si parla tanto in questi giorni. Natalia Mastrota, 22 anni, figlia di Giorgio e Natalia Estrada, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del neononno 54enne che su Instagram ha postato la foto del nipotino coperto dall’ormai immancabile ‘pollicione’ e taggato la figlia 22enne e il suo compagno Daniel ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni : è nato Marlo/ Figlio di Natalia jr : prima foto con pollicione : Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni: è nato il piccolo Marco, primo Figlio di Natalia jr. La felicità del re delle televendite sui social e la foto del nipotino. Giorgio Mastrota, il re delle televendite e la ex moglie Natalia Estrada nelle ultime ore si sono ritrovati nuovamente uniti in occasione di una gioia immensa che ha fatto dimenticare le eventuali diatribe sorte dopo la loro rottura.