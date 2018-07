Ginnastica | rientro stellare! Bentornata | Simone Biles Dominio magico agli US Classic

Ginnastica - Simone Biles : “Sono più forte adesso che a Rio 2016”. Il fenomeno pronto per il rientro in gara - sabato show agli US Classic : “Sto meglio adesso che a Rio“. Parole di Simone Biles che si presenta così alla vigilia degli US Classic, la gara del suo grande ritorno in programma sabato 28 luglio a Colombus. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana, il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è pronta per fare il suo stellare rientro: sono passati 24 mesi dalla sua consacrazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vinse quattro medaglie ...