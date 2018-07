GIFFONI STREET FEST | ARRIVEDERCI ALL' ANNO PROSSIMO

GIFFONI - lo street fest compie sei anni : ... un'installazione viaggiante unica al mondo! Tornano gli spettacoli itineranti con la street band Badabimbumband, i Morks, la Baracca dei Buffoni e la parata scenografica 'In the Wonderland' della ...

Al via la sesta edizione del GIFFONI STREET Fest : il festival itinerante e diffuso per le strade della città : ... un'installazione viaggiante unica al mondo! Tornano gli spettacoli itineranti con la Street band Badabimbumband, i Morks, la Baracca dei Buffoni e la parata scenografica "In the Wonderland" della ...