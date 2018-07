Gelson Martins | lo Sporting pronto a ritirare la denuncia alla Fifa contro l’Atletico

Calciomercato - Gelson Martins passa all'Atletico Madrid : ROMA - L' Atletico Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Gelson Martins , 23enne attaccante portoghese che si è legato ai Colchoneros con un contratto di sei anni. Da capire però come si risolverà il ...

Niente Lazio per Gelson Martins : ha firmato con l’Atletico Madrid : Gelson Martins giocherà per l’Atletico Madrid di Diego Simeone, il calciatore era nel mirino della Lazio Gelson Martins è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul suo sito ufficiale. Il 23enne centrocampista portoghese ha firmato con i colchoneros un contratto di 6 anni. (Spr/AdnKronos)L'articolo Niente Lazio per Gelson Martins: ha firmato con l’Atletico Madrid ...