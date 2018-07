Gaza | Fp | uccisi nostri membri

SCONTRI A Gaza : 3 PALESTINESI UCCISI - ANCHE UN 12ENNE/ Ultime notizie - 157 morti dallo scorso marzo : SCONTRI a GAZA: ucciso un 17enne palestinese. Ultime notizie, morto ANCHE un 14enne, decine i feriti negli SCONTRI contro gli israliani lungo il confine fra le due nazioni(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Scontri a Gaza - due palestinesi uccisi dal fuoco israeliano : Due palestinesi uccisi e uno ferito gravemente dal fuoco israeliano. E' un primo bilancio degli Scontri al confine della Striscia di Gaza, fornito dal ministero della Sanità. L'artiglieria di Tel Aviv ...

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

Gaza - uccisi due palestinesi al confine : 21.33 Due manifestanti palestinesi, uno 13enne, l'altro di 24 anni sono stati uccisi nel sud della Striscia, negli scontri con l'esercito israeliano per la 'Marcia del Ritorno' alla barriera difensiva al confine Israele-Gaza. Lo confermano fonti mediche della Striscia secondo cui i feriti sono 310, (compresi gli intossicati da lacrimogeni): di questi 3 sono in gravi condizioni. Fonti israeliane parlano di almeno 2000 manifestanti in 6 punti di ...

Gaza - nuova battaglia al confine : almeno quattro palestinesi uccisi : Adesso anche L'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Federica Mogherini, ha cancellato la sua visita in Israele, programmata per domenica, dopo avere appreso che Netanyahu si rifiuta ...

