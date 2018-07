FRATELLI MUSULMANI | 75 CONDANNE A MORTE Egitto | processo record contro i sostenitori di

Egitto - la mannaia di al-Sisi decapita i FRATELLI musulmani : Il boia di Stato avrà molto da lavorare nei prossimi mesi in Egitto. La "mannaia" di Abdel Fattah al-Sisi si è abbattuta sui vertici dei Fratelli musulmani. Settantacinque persone sono state condannate a morte in Egitto per le violenze compiute durante lo sgombero del sit-in a favore dell'ex presidente Mohamed Morsi a Il Cairo nell'agosto 2013. La sentenza, che riguarda anche alti esponenti dei Fratelli musulmani, il movimento poi ...