Franca Valeri | la ' signorina snob' icona di cinema | teatro e tv

Franca Valeri - 98 anni senza noia/ “Mi rifiuto di essere una vecchia senza interessi in attesa della morte!” : Franca Valeri , 98 anni senza noia : “Mi rifiuto di essere una vecchia senza interessi in attesa della morte!” , ecco l'intervista all'attrice tra le pagine del Corriere della sera.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Franca Valeri inaugura l’estate della Casa del Cinema : Franca Valeri inaugura l’estate della Casa del Cinema. Omaggio per il compleanno della grande protagonista della scena italiana: al Cinema, in teatro, televisione e opera lirica. La attendevano tutti e lei non deluderà i suoi ammiratori e gli amanti del bel Cinema italiano: Franca Valeri arriva martedì sera alla Casa del Cinemaper una serata evento a lei dedicata che inaugura Caleidoscopio, la stagione estiva della Casa nel Teatro all’aperto ...