Fortnite | i numeri del videogioco del momento che ambisce ad un posto tra gli eSport

(Di domenica 29 luglio 2018)è un titolo Battle Royale sviluppato da Epic Games e diffusosi ormai in tutto il mondo, sopratutto tra i più giovani, grazie anche alla capacità di sfruttare al meglio la ribalta data all’intero genere lo scorso anno da PLAYERUNKNOWN’s Battlegrounds (o PUBG) -il primo della categoria ad otteneredavvero importanti-, offrendo agli appassionati un’alternativa gratuita. Cento giocatori sono catapultati su una mappa alla ricerca di armi e difese, con la possibilità di costruirsi al volo strutture sia per difendersi che per attaccare, vince chi resta vivo per ultimo. La domanda più comune delriguarda l’essere o non essereun titolo. Ma quali sono i requisiti principali? Una solida base di tifosi e appassionati. I primi protagonisti della fortuna di unsono gli streamer. Tra loro spicca Tyler “Ninja” Blevins, seguito da una ...