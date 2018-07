Formula 1 | la classifica piloti dopo il gran premio d’Ungheria

calcioweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018)1, la– Si è concluso il, una gara clamorosa fino all’ultimo giro. La Ferrari in pista è sembrata superiore rispetto alla Marcedes ma le qualifiche hanno rovinato i piani alla Rossa. Ad approfittarne è stato il solito Lewis Hamilton che vince con margine il, adesso il campione del mondo in carica guadagna ulteriore terreno in. Al secondo posto Vettel che nei giri finali ha superato Bottas (anche un contatto tra i due), al terzo posto l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen. L’ultimi giro duello anche tra Bottas e Ricciardo. Ma è una gara favorevole alla Mercedes e a Hamilton.1, laild’Ungheria HAMILTON 213 VETTEL 189 RAIKKONEN 146 BOTTAS 132 L'articolo1, laild’Ungheria ...