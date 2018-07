FLAT TAX ' SOCIALISTA' Per far aumentare il Pil e non aiutare solo i ricchi

Nomine - FLAT TAX e sicurezza : i primi sessanta giorni di Governo Conte L'Economia domani gratis : ... venerdì scorso, amministratore delegato Fabrizio Palermo , ex direttore finanziario di Cassa, gradito ai 5 Stelle, , è al centro dell'analisi di Ferruccio de Bortoli che su L'Economia avverte: ...

Manovra : Salvini - partiremo con FLAT TAX - Fornero e reddito cittadinanza : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente nella Manovra economica ci sarà un segnale di cambiamento rispetto agli ultimi anni, quantomeno l’inizio. flat tax, legge Fornero, reddito di cittadinanza saranno quantomeno incardinati nella prossima Manovra economica, rispettando vincoli e parametri. Non sono le tavole della Bibbia ma faremo di tutto perchè sia così”. Lo afferma il segretario della Lega e vicepresidente del ...

La FLAT TAX al 25% farebbe risparmiare 10 miliardi all’1% più ricco della popolazione : «Confermo che si inizierà a implementare la riforma della flat tax fin dalla prossima legge di bilancio», dice il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Sarà introdotta in maniera «graduale» e «compatibilmente con gli spazi finanziari ricavabili nel bilancio», dice sempre il ministro. ...

FLAT TAX - ministro Tria : sarà già nella prossima Legge di bilancio : La Flat tax “si inizierà a implementare fin dalla prossima Legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la Flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da “un alLeggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e ...

L'addio a Marchionne e la FLAT TAX graduale. Di cosa parlare stasera a cena : È morto a Zurigo Sergio Marchionne. Tra tanti ricordi proponiamo quelli scritti con giusta disposizione: Sul Foglio di oggi altri fatti avvenuti e documentati, per capire come Marchionne ha cambiato il destino del gruppo Fiat e poi Fca. Per la flat tax è allo studio un cronoprogramma gradual

Tria : "FLAT tax" nella prossima manovra : 19.08 Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su FLAT TAX : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “FLAT TAX nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

