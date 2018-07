adnkronos

: Finisce il #caldo e non torna più - Adnkronos : Finisce il #caldo e non torna più - cinziabfc : Finisce il caldo e non torna più (EVVIVA) - isamiccoli52 : RT @Adnkronos: Finisce il #caldo e non torna più -

(Di domenica 29 luglio 2018) Farà, anzi caldissimo, ma non per molto. L'ultimo anticiclone dal nord Africa minaccia di far schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio ovunque, da Nord a Sud. " Stiamo per vivere la ...