Finanziamento partiti | Paragone M5s | “Donazioni? Bisogna rinunciare alla privacy

Denis Verdini - l’ex senatore indagato per Finanziamento illecito ai partiti : Denis Verdini è indagato per finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Messina. All’ex senatore di Ala è stato notificato un avviso di garanzia e l’invito a comparire. Il nome dell’ex politico compare nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex giudice del Cga siciliano Giuseppe Mineo, che Matteo Renzi voleva al Consiglio di Stato, accusato di corruzione in atti giudiziari. Nuova grana quindi per il tessitore del Patto ...

Finanziamento ai partiti - casse vuote con l’abolizione dei rimborsi elettorali : Secondo il rapporto Openpolis-Agi, che analizza i bilanci tra il 2013 e il 2017, le entrate sono crollate del 60 per cento. La discesa del Finanziamento pubblico non viene compensata dalle donazioni private e dal 2x1000. I tesseramenti valgono solo il 4,5%. Stabili invece i fondi per i gruppi parlamentari.Continua a leggere

Stadio della Roma - interrogatorio-fiume per Parnasi. Si indaga su sistema di Finanziamento a partiti : "Io pago tutti" Oggi l'atto istruttorio potrebbe approfondire la pulviscolare attività di erogazione di denaro al mondo della politica, che avveniva spesso in modo del tutto tracciabile ma sulla ...

Cosa potrebbe prevedere la riforma al Finanziamento dei partiti voluta dal M5s : Movimento 5 stelle in pressing per dare alla luce in tempi brevi una riforma dei partiti che incida in primis sui finanziamenti da parte dei privati e obblighi le fondazioni alla massima trasparenza. Una linea dura che vede le due 'anime' dei 5 stelle, quella 'ortodossa' e quella 'governista', camminare all'unisono. Sia Luigi Di Maio che Roberto Fico, infatti, sostengono la necessità di un giro di ...

Finanziamento politica - Fico : “Necessaria una legge per partiti e fondazioni. E una molto forte per la corruzione” : “C’è bisogno di una legge per le fondazioni e i partiti oltre che una legge molto forte per la corruzione“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sul tema dei finanziamenti pubblici a margine del convengo “Possibili vie d’uscita dal fenomeno delle baby gang a Napoli“. “Sulla sicurezza e la criminalità non c’è un’unica soluzione. Le forze dell’ordine fanno un lavoro ...

Finanziamento alla politica - la riforma che vuole Di Maio : “Bilanci pubblici per partiti e fondazioni e registro donazioni” : Un’operazione di trasparenza che obblighi partiti e fondazioni a rendere completamente pubblici i loro bilanci. Una riforma sul Finanziamento ai partiti che potrebbe essere anche retroattiva. E che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe prevedere tra l’altro un tetto di 10mila euro alle donazioni e l’obbligo di rendere pubblici i bilanci e i nomi di chi finanzia le forze politiche. E’ l’ossatura della legge a cui ...