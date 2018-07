Ferrari al test dei conti con il neo ad

Ungheria - Ferrari brillante nelle libere 3. Mercedes doppio testacoda : una Ferrari rosso brillante quella vista nelle terze libere del GP d'Ungheria. Sebastian Vettel si è messo in cima alla lista dei tempi in 1'16'170 con gomma ultrasoft, mostrando un'ottima velocità ...

F1 Ungheria - Ferrari in testa con Vettel. Più Red Bull che Mercedes : di Sebastian Vettel il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Il tedesco della Ferrari con gomma ultrasoft si è messo davanti a tutti in 1'16'834. Ha preceduto di 74 ...

Incidente Vettel/ Video F1 - Ferrari fuori pista mentre era in testa : a muro con la pioggia (GP Germania 2018) : Incidente Vettel nel GP di Germania 2018, Video F1. Ferrari fuori pista mentre il tedesco era in testa: a muro con la pioggia. Le ultime notizie: Hamilton davanti a tutti(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:41:00 GMT)

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

GP di d'Inghilterra - la Ferrari di Vettel subito in testa - Hamilton in rimonta è già 6° : 14° giro - Il primo a fermarsi è Raikkonen che monta le medie con banda bianca. 12° giro - L'inglese della Mercedes in questo momento è il più veloce in pista, anche del compagno di squadra Bottas. ...

GP di d'Inghilterra - la Ferrari di Vettel subito in testa - Hamilton in fondo al gruppo : Il tedesco della Ferrari si schiera sulla griglia proprio a fianco dell'inglese campione del mondo in carica che è spinto anche dal calore dei suoi tifosi. Alle spalle di Hamilton, staccato di pochi ...

Ronaldo alla Juventus e testimonial Ferrari : il colpo del secolo : TORINO - Cristiano Ronaldo alla Juventus, i tempi si stringono. E guardando al suo parco auto, ecco che emerge il perfetto testimonial della Ferrari . E' del settembre scorso il post su Instagram di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : sarà testimonial di Ferrari : Il gruppo Fca è pronto a diversificare l'ingaggio del portoghese con un contratto da testimonial global

Formula 1 - il Mondiale dopo il GP Austria : Ferrari in testa nelle classifiche piloti e costruttori : Sebastian Vettel è tornato leader della classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha sfruttato al meglio i problemi delle Mercedes e in particolare di Lewis Hamilton durante il ...

Austria : la Ferrari torna in testa alle classifiche : Una gara che sembrava a dir poco difficile, fra penalizzazioni e problemi al via, si risolve in un doppio podio per la Ferrari, che torna in testa alle classifiche Piloti e Costruttori, con Kimi Raikkonen secondo davanti a Sebastian Vettel, merito, oltre che dei piloti, di un grande lavoro di squadra e strategia e di […] L'articolo Austria: la Ferrari torna in testa alle classifiche sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 2018 GP Austria : trionfo Verstappen - Ferrari e Vettel in testa al Mondiale : Costretto al ritiro , evento che non si verificava da ottobre 2016, per un problema meccanico, ha dovuto abbandonare momentaneamente la vetta del campionato del mondo. Ferrari 10 /10 La Ferrari non ...

Mercedes ko - Ferrari sul podio. E Vettel torna in testa al Mondiale : ... infatti, permette al pilota tedesco di recuperare la testa della classifica piloti con 146 punti contro i 145 del britannico campione del mondo. Sul Red Bull Ring di Zeltweg, quarto e quinto posto ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari vola in testa - +10 sulla Mercedes! Rosse prime dopo il GP Austria : La Ferrari si è ripresa la testa della Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e la terza piazza di Sebastian Vettel nel GP di Austria, sono balzate al comando con dieci punti di vantaggio sulle Mercedes incappate in una doppia rottura del motore. Classifica Mondiale costruttori F1 2018 # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 247 2. Mercedes 237 3. Red ...

F1 diretta live GP Austria : Verstappen in testa - Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge : E’ in corso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Verstappen in testa, Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge proviene da Il Fatto Quotidiano.