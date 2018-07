Fermato uno degli aggressori che a Partinico ha picchiato e insultato un senagelese

Partnico - migrante picchiato e insultato Uno degli aggressori è stato Fermato : Il diciannovenne senegalese era stato aggredito da un gruppo di giovani. «Vattene nel tuo paese, sporco negro», gli hanno urlato come ha riferito il giovane ai militari

Migranti - Diciotti a poche miglia dal porto di Trapani : nessuno sarà Fermato - deciderà la procura : sarà la procura di Trapani a valutare la posizione dei due Migranti, un ghambiano e un sudanese, individuati come i presunti responsabili delle minacce che lunedi hanno costretto la Guardia costiera a ...

Omicidio di Fortuna - ergastolo conFermato in Appello per Titò - nessuno sconto alla convivente : ergastolo confermato per Raimondo Caputo, detto ' Titò', ritenuto colpevole delle violenze sessuali e dell'Omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba del Parco Verde di Caivano, scaraventata nel vuoto dal ...

PADOVA - DUELLO A COLPI DI KATANA : UNO MORTO - L'ALTRO Fermato/ Ultime notizie : 51enne ucciso in un parcheggio : PADOVA, ucciso a COLPI di KATANA Ultime notizie, DUELLO fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già FERMATO il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:02:00 GMT)