Fermato aggressore del migrante a Partinico | contestata aggravante dell' odio razziale

Partinico - Fermato aggressore del cameriere senegalese/ Ultime notizie : Salvini “folle accusarci di razzismo” : Partinico, cameriere senegalese insultato e picchiato in piazza. “Vattene via, sporco negro”, gli hanno detto mentre lo aggredivano. E Dieng Khalifa non ha reagito. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:30:00 GMT)