Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC | l’annuncio ufficiale e le

Fear The Wolves : ecco quando il battle royale ambientato a Chernobyl arriverà in Early Access su Steam : L'imminente FPS battle royale, Fear the Wolves, entrerà in Early Access su Steam il prossimo 18 luglio.Come riporta IGN, Fear the Wolves è sviluppato da Vostok Games - sviluppatori della serie di S.T.A.L.K.E.R. - e sarà pubblicato da Focus Home Interactive. Il gioco è caratterizzato da un gameplay di ultima generazione inserito in una Chernobyl devastata dalle radiazioni, le quali saranno una pericolosa minaccia per chi si avventurerà. Oltre a ...

Il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4 incorona Morgan nuovo leader : chi morirà? : Anche in Italia è arrivato il momento della messa in onda del finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4. Lo spin off di The Walking Dead tornerà in onda oggi, 18 giugno, su MTV con l'ultimo episodio della prima parte di stagione ed una morte sconvolgente che incorona Morgan nuovo leader. Questo è quello che attende uno dei protagonisti della serie madre giunto in questa stagione con un crossover che i fan attendevano da sempre? Al ...

Fear The Wolves : il Battle Royale ispirato a STALKER si mostra nel primo trailer : Focus Home Interactive e Vostok Games hanno mostrato oggi un primissimo trailer di Fear the Wolves, il peculiare Battle Royale che si ispira largamente alla celebre serie di sparatutto S.T.A.L.K.E.R e che sarà disponibile su PC via Steam in accesso anticipato questa estate e su console nel 2019.Il gioco vanterà standard classici del genere Battle Royale come 100 giocatori per partita e una vasta mappa esplorabile, ma tenterà di offrire qualche ...

Fear The Walking Dead 4×08 : John Dorie è davvero spacciato? (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv torna sulla AMC domenica, 10 giugno 2018. “No One’s Gone” vedrà ancora Madison in piena lotta per difendere il suo territorio. La trama di Fear The Walking Dead 4×08 ci conferma quindi la volontà della protagonista di assicurare l’incolumità dei suoi cari e non solo. Fear The Walking Dead 4×08 trama e ...

